В Вологде впервые прошел фестиваль в сфере индустрии красоты

В Вологде прошел фестиваль в сфере индустрии красоты BeautyFest. Участие в нем приняли как опытные, так и начинающие мастера. Это первый городской конкурс профессионального мастерства. Он был организован администрацией города Вологды совместно с Центром содействия развитию предпринимательства и туризма и при поддержке Вологодского колледжа технологии и дизайна.

Фестиваль BeautyFest прошел на площадке Вологодского колледжа технологии и дизайна. Участники соревновались в двух категориях: юниоры и мастера. Каждому было дано от 45 до 60 минут на выполнение задания: создание праздничного макияжа, салонной стрижки или вечерней прически, нанесение маникюра. «Основой экономики Вологды является малое и среднее предпринимательство, среди которого определенную долю занимают мастера индустрии красоты. Также в этой сфере немало самозанятых вологжан. В интересах городских властей, чтобы эта довольно обширная сфера успешно развивалась и приносила доход в бюджет. Одной из мер поддержки являются как раз конкурсы профмастерства. Мы постоянно их проводим по разным специальностям, а вот в сфере beauty-индустрии таких проектов давно не было. Поэтому возникла идея провести фестиваль, который позволит объединить мастеров, продемонстрировать их профессионализм, станет площадкой для обмена опытом», — прокомментировала событие заместитель мэра Вологды, начальник департамента экономического развития города Светлана Пахнина. "Я считаю, это отличное решение — провести такой фестиваль в Вологде", — поделилась руководитель парикмахерского направления одной из городских студий красоты Галина Хаменева. Фестиваль BeautyFest прошел на площадке Вологодского колледжа технологии и дизайна. Участники соревновались в двух категориях: юниоры и мастера. Каждому было дано от 45 до 60 минут на выполнение задания: создание праздничного макияжа, салонной стрижки или вечерней прически, нанесение маникюра.