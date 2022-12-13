В Вологде водитель иномарки не справился с управлением и сбил пешехода

Иномарку занесло на заснеженной дороге. Автомобиль «Mazda CX-9» сбил человека.

Как сообщили в городском отделе ГИБДД, ЖТП случилось 12 декабря в 14:20 на перекрестке улиц Чехова и Мальцева.

52-летний водитель на Мазд ехал со стороны Ленинградской в сторону улицы Мира. При проезде перекрестка он не выбрал безопасную скорость и при попытке перестроиться из левого ряда в правый, чтобы обогнать впереди идущий транспорт, автомобиль занесло.

Машина сбила пешехода – 36-летний водитель другой машины шел к своей припаркованной машине. В итоге пострадавший доставлен с травмами в больницу.