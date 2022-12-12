В Череповце со снегом борются 76 спецмашин

В Череповце 76 спецмашин "Спецавтотранса" борются со стихией. В понедельник, 12 декабря, рано утром выпало большое количество снега, который затрудняет передвижение транспорта. Об этом сообщил официальный портал города металлургов.

Спецтехника работает на дорогах, мостах и путепроводах, а тротуары, пешеходные переходы и остановки вручную чистят 137 работников.

«Машины проходят в две колонны, сметают снег, обрабатывают противогололедными материалами. Работники вышли на уборку в 6 утра. Снег с тротуаров сгребают еще тракторы. Это стандартная погода, второй обильный снегопад за последнее время. Мы были готовы, за прогнозом погоды следим. Только за неделю с 5 по 11 декабря из Череповца вывезли 5,5 тысячи кубометров снега», — сообщил замдиректора «Спецавтотранса» Дмитрий Дураничев.

13 декабря ожидается гололед и ледяной дождь. Водителей просят быть аккуратнее.