Районам Вологодчины передали 16 новых автобусов для школьников

В Вологодской области закупили 16 новых автобусов для перевозки обучающихся. Новый транспорт поступит в 10 муниципальных образований Вологодской области и в Вологодскую кадетскую школу-интернат имени Белозерского полка в Соколе. Автобусами смогут воспользоваться более 250 детей. Об этом сообщила пресс-служба Правительства региона.

Благодаря федеральной поддержке в регионе уже нет школьных автобусов, с года выпуска которых прошло более десяти лет. Всего эксплуатируются почти три сотни машин.

Три автобуса отправятся в Кирилловский район, по два автобуса – в Вологодский округ, Вытегорский район и Грязовецкий округ. По одному автобусу поедут в Бабушкинский, Кадуйский, Кичменгско-Городецкий, Тарногский округа, Череповецкий и Шекснинский районы, а также в Вологодскую школу-интернат имени Белозерского полка.

Автобусы оборудованы системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета, а также тахографом. Имеются огнетушители, аптечки, полки для размещения ручной клади, установлены дополнительные выдвижные подножки, блокировка движения при открытых дверях и сигнализация заднего хода.