Никольчанин ударил отца топором в лицо и пошел под суд

В Никольском районе осудили 31-летнего местного жителя за побои и угрозы убийством собственному отцу. Подробности сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Потерпевший две недели распивал спиртное с соседом, при этом активно шумел, а на замечания - не реагировал. Вечером 20 августа терпение сына к отцу-алкоголику подошло к концу. Мужчина вышел из себя, взял в руки топор и сказал папе: „Я тебя сейчас замочу!“. После чего ударил его обухом топора по лицу.

Ранее сын уже был судим за побои и угрозы убийством и приговорён к 300 часам обязательных работ. На суде он согласился с обвинением, но от дачи показаний отказался. Отец же попросил простить сына и прекратить производство по делу, так как они помирились.

Путём частичного сложения наказаний осуждённому назначено окончательное наказание в виде 400 часов обязательных работ.