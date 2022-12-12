В Вологде на 2023 год запланировано строительство Некрасовского моста

Визуализация со страницы мэра

В Вологде на 2023 год намечен первый этап строительства Некрасовского моста. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы. Следующий шаг - найти подрядчика.

Строительство финансируется из федерального и областного бюджетов при городском софинансировании. Четырехполосный мост над рекой будет протяженностью 242 м, а всего с учетом съездов — 3,1 км. Стоимость составит порядка 5,2 млрд рублей.

Мост планируется завершить в три этапа к 2026 году.

С 2015 года сроки постройки моста срывались, строительство даже откладывалось из-за посягательств на границы исторического поселения. В конце-концов подрядчики через суд потребовали увеличить стоимость госконтракта.