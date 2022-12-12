Новогоднее настроение вологжан смоет ледяной дождь

В Вологодской области ожидают ухудшение погодных условий. Об этом заявил региональный гидрометцентр. В ночь на понедельник, 12 декабря, Вологодчина оказалась под влиянием теплого фронта южного циклона. В результате область накрыл снегопад с метелью. Местами прогнозируют до 20 мм осадков, что составляет около 20 см снежного покрова.

Вечером 12 декабря в большинстве районов и в областной столице образуется гололед из-за ледяного дождя. Также возможно налипание мокрого снега. Это может вызвать чрезвычайные ситуации: обрыв проводов, увеличение количества ДТП, заторов на трассах, обрушение ветхих конструкций и деревьев.

Сотрудники МЧС просят вологжан сохранять бдительность.

Во вторник, 13 декабря, ожидаются температурные качели. Днем осадки начнут ослабевать, в южных районах температура повысится до 0…+1 градуса, ожидается мокрый снег. Однако к вечеру вновь похолодает до -6 ..-11 градусов.