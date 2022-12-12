В Череповце неизвестный устроил аварию с тремя пострадавшими и скрылся

Фото: Областной УГИБДД

В Череповце в минувшее воскресенье, 11 декабря, в 11:50 на окраине города произошло ДТП, в котором пострадали трое человек. Подробности сообщил отдел ГИБДД по Череповцу.

У дома 90 по Кирилловскому шоссе неизвестный автолюбитель при выезде со второстепенной дороги создал помеху в движении Chevrolet Niva, едущей по главной дороге в попутном направлении. 37-летний водитель, во избежание столкновения, вырулил на встречную полосу. Но там машина врезалась в Renault Sandero под управлением 72-летнего водителя.

В результате аварии пострадали 72-летний водитель и две пассажирки «Рено» 61 и 69 лет. Медики госпитализировали пострадавших в больницу. Зачинщик ДТП скрылся на неизвестной машине.