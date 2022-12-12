Газпром накажут по закону за долгое отсутствие горячей воды у череповчан

Вологодское УФАС возбудило дело в отношении ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» за срыв сроков подачи горячей воды череповчанам. Газпром превысил допустимый перерыв подачи горячей воды в 14 дней жителям Заягорбского района Череповца во время профилактического ремонта теплосетей.

По графику отключение должно было быть с 5 по 19 июля, на деле с 12 июля. 17 дней без горячей воды находились жители двух домов по улице Космонавта Беляева, одного дома по улице Юбилейной и одного дома по улице Гоголя; 18 дней без благ цивилизации обходились жители шести домов по проспекту Победы; на 36 дней была отключена коммунальная услуга для дома по улице Лунчарского.

Жалобу в УФАС подали разгневанные местные жители, которым приходилось месяц мыться из тазика. Дело возбуждено по части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Дело рассмотрят 22 декабря.