Олег Кувшинников поздравил вологжан с Днем Конституции

Фото: ПВО.

12 декабря страна отмечает один из главных государственных праздников - День Конституции Российской Федерации. Губернатор области Олег Кувшинников поздравил всех с этим праздником и пожелал им здоровья и успехов. Он заметил: День Конституции - символ современной России, свободного демократического государства со славным прошлым и великим будущим.

В своем поздравлении Олег Кувшинников подчеркнул:«12 декабря 1993 года – особая дата в современной истории страны. В этот день был принят документ, в котором высшими ценностями провозглашены человек, его гражданские права и свободы. Наша задача – исполнять конституционные нормы, способствовать социальной, политической и экономической стабильности. В своих решениях Правительство Вологодской области руководствуется главным документом страны, укрепляя социально-экономическое благосостояние региона, его жителей".

Всем вологжанам губернатор пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в достижении новых высот на благо Вологодской области и страны.