В Вологде началась борьба с выпавшим снегом

В Вологде снег уберут с тротуаров, но не сразу. Об этом сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов. На город обрушился снегопад. По прогнозам синоптиков, сегодня на территории областной столицы выпадет до 18 см осадков.

«После утреннего часа пик бригады снегоуборщиков вновь выйдут на маршруты, чтобы сдвигать выпавший снег и просыпать улицы. 11 КДМ (комбинированных дорожных машин) распределяется сразу по трём маршрутам. После 10:00 начнется повторная расчистка тротуаров. Всего в уборке города задействовано 89 единиц техники (ночью - 38, днем - 51), 123 рабочих», - проинформировал мэр города Вологды Сергей Воропанов свое видение решения проблемы.

Комбинированные дорожные машины уже вышли на дороги. Они чистили улицы в микрорайонах, а с 10:00 занялись уборкой центральных улиц. Это связано в транспортными потоками в городе.

Кстати, синоптики обещали и снег с дождем.