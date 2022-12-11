В Белозерском районе простились с военнослужащим Дмитрием Нестеровым

Фото: Газета "Белозерье"

В деревне Борок Белозерского района Вологодской области 10 декабря прошла церемония прощания с мобилизованным Дмитрием Николаевичем Нестеров. Он погиб 5 декабря на артиллерийском полигоне под Лугой: один из военных потерял контроль над гранатометом, снаряд попал в 37-летнего вологжанина. Об этом сообщила администрация района.

Губернатор Вологодской области выразил глубокие соболезнования: "В ходе проведения специальной военной операции погиб наш земляк, житель Белозерского округа Нестеров Дмитрий Николаевич. Встав на защиту нашей Родины в столь непростое для всей страны время, он показал пример смелости, героизма и верного служения Отечеству. Выражаем самые глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего, разделяя боль и горечь невосполнимой утраты, скорбим вместе с вами. Вечная память!".