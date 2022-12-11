На Вологодчине уничтожат 56 свалок за семь лет

В Вологодской области чиновники планируют устранить 56 несанкционированных свалок до 2030 года. В бюджете региона рассчитаны средства на трехлетний период борьбы со стихийными мусорками. Устранят и знаменитую свалку на улице Мудрова в областной столице. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.

«По проекту „Чистая страна“ идет постоянная работа в этом направлении. На следующий год выделено 500 миллионов рублей из федерального бюджета и около 150 миллионов рублей из регионального на ликвидацию свалки на улице Мудрова в Вологде. Уже разработан проект рекультивации и получено положительное заключение экологической экспертизы. В 2024 году свалка будет ликвидирована. Аналогичная работа ведется еще в 13 муниципалитетах. На разработку проектов по рекультивации сволок в 2023 году выделено 104 миллиона рублей. На непосредственное выполнение работ по рекультивации направят больше 150 миллионов, в 2024 — больше 206 миллионов. Средства выделяются из областного бюджета», — рассказала председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Людмила Гусева.

С 2019 года в Вологодской области ликвидировано 2 500 стихийных и 130 крупных несанкционированных свалок, площадь очищенных земель составляет 190 гектаров.