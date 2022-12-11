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НовостиОбщество11 декабря 2022 10:22

50 многодетных мобилизантов вернулись на Вологодчину

Губернатор Вологодской области сдержал слово, данное еще в октябре
Евдокия САХАРОВА
Кадр видео со страницы губернатора

Кадр видео со страницы губернатора

В Вологодскую область вернулись многодетные отцы, у которых три и более детей, призванные во время частичной мобилизации. Решение отозвать из воинских частей и учебных центров Минобороны РФ таких вологжан губернатор Олег Кувшинников принял в октябре. Глава региона сообщил об этом в соцсети.

За последние дни домой вернули 50 многодетных отцов из Костромы и Калининграда. Многие вологжане уже были отправлены в зону СВО, поэтому связаться с ними было не так просто. Однако, как заметил Олег Кувшинников, работа доведена до конца.

"Сейчас в войсках находятся лишь несколько многодетных отцов из Вологодской области, которые добровольно решили остаться", - отметил губернатор.