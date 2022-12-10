В Череповце состоялось торжественное открытие памятных табличек погибшим на СВО

В Череповце открыли памятные таблички 7 погибшим на Украине землякам. Об этом сообщил официальный портал города.

В школе № 5 памятную табличку посвятили 25-летнему офицеру Андрею Александрову, посмертно награжденному Орденом Мужества

«Очень веселый, целеустремленный парень был, всегда добивался своего. Он был спортивным. Очень хотел поступить в военное училище, и у него все получилось», — вспоминает одноклассник Кирилл Курочкин.

Память офицера почтить пришли родные и близкие, школьники и учителя, а также чиновники. На воинские мемориалы возложили цветы.

В городе металлургов появились еще 6 памятных досок:

в школе № 3 — Евгению Расшибенкову;

в школе № 24 — Александру Шестакову;

в школе № 27 — Алексею Варнавскому и Дмитрию Ловцеву;

в школе № 29 — Артёму Колесову;

в технологическом колледже — Ильхому Махмадову.