Череповчанка отдала телефонным мошенникам 4,4 млн рублей

Полицию Череповца поразила сумма, которую перевела мошенникам местная жительница. 46-летняя женщина написала заявление правоохранителям. Оказалось, что она перечислила на чужие счета 4,4 млн рублей. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Как выяснилось, звонки от неизвестных поступали начиная с сентября. Злоумышленники представлялись сотрудниками банка и сообщали о подозрительных операциях с банковским счетом.

В надежде отменить несанкционированные финансовые операции, дама перевела 832 тысячи личных сбережений и кредитные деньги.

Похожая история приключилась и с 50-летний вологжанином. Мошенники убедили его поставить приложение на сотовый телефон, получили доступ к личному кабинету в банковском приложении и списали с его счета 1 миллион 145 тысяч рублей.

Всего за сутки поступило 5 заявлений о мошенничестве, ущерб составил 6 миллионов 143,5 тысячи рублей.