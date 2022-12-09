На стене общежития Вологодской ГМХА появилось граффити с портретом Героя Александра Панкратова

Фото: Вологда РФ

В селе Молочное на торце общежития № 6 Вологодской ГМХА появилось граффити в виде портретов Героя Советского Союза Александра Панкратова и юнармейца Карины Климовской.

Александр Панкратов родился 10 марта 1917 года в деревне Абакшино, вблизи которой в настоящее время находится село Молочное. При обороне Великого Новгорода 24 августа 1941 года наш земляк первым в истории Великой Отечественной войны совершил подвиг самопожертвования: закрыл своим телом пулемётный огонь.

Граффити в полтора этажа создал вологодский художник Олег Иванов в рамках областного патриотического форума «ЮНАРМИЯ ZA», который проходил на базе Вологодской ГМХА с 6 по 8 декабря.