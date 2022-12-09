В Череповце осудили иностранца, показавшего девочке интимные места

В Череповце осудили 32-летнего гражданина республики Узбекистан. Мужчину признали виновным в действиях сексуального характера в отношении ребёнка.

Инцидент произошёл во дворе дома на улице Ленина 18 июня. 11-летняя девочка играла с друзьями на детской площадке. В какой-то момент дети пошли кормить котят, а подсудимый внезапно попросил девочку закрыть его машину и дал ключи, подталкивая ее. Маленькая череповчанка не согласилась помочь и бросила ключи на землю.

«Спустя некоторое время подсудимый подошел к подъезду и совершил в отношении несовершеннолетней потерпевшей иные действия сексуального характера, выразившиеся в открытой демонстрации своих обнаженных гениталий», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Шокированные дети обратились за помощью к прохожему. Тот схватил педофила за руку и попросил других взрослых вызвать полицию. Однако подсудимый смог вырваться и убежать, но не далеко. Правоохранителям удалось его разыскать и задержать.

На суде любитель детей признал свою вину и получил 12 лет колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на один год. Также он заплатит 300 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.