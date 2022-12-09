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НовостиОбщество9 декабря 2022 13:07

Сонный енот пытался обокрасть рыбаков из Вытегорского района

От рыбы енотовидная собака отказалась
Евдокия САХАРОВА
Кадр видео со страницы Облохотдепартамента Вологодской области ВКонтакте

Кадр видео со страницы Облохотдепартамента Вологодской области ВКонтакте

В Вытегорском районе к рыбацким лункам вышла енотовидная собака. Занимательное поведение животного засняли очевидцы. Животное сначала отказалось от рыбки, потом провзаимодействовало с буром и оценила тяжесть шарманки с рыбацкой добычей. Ролик опубликовали в группе Облохотдепартамента Вологодской области.

«Тот случай, когда есть хочется больше, чем спать! Сонная енотовидная собака вышла на лёд к Вытегорским рыбакам Мужчины поделились уловом с пушистым хищником, но удивительно, зверька больше интересовал инвентарь рыбаков. P.S. Енотовидные собаки единственные представители псовых, которые зимой впадают в сон. После встречи с рыбаками животное отправилось досматривать сны», — пишет Облохотдепартамент.