Сонный енот пытался обокрасть рыбаков из Вытегорского района

Кадр видео со страницы Облохотдепартамента Вологодской области ВКонтакте

В Вытегорском районе к рыбацким лункам вышла енотовидная собака. Занимательное поведение животного засняли очевидцы. Животное сначала отказалось от рыбки, потом провзаимодействовало с буром и оценила тяжесть шарманки с рыбацкой добычей. Ролик опубликовали в группе Облохотдепартамента Вологодской области.

«Тот случай, когда есть хочется больше, чем спать! Сонная енотовидная собака вышла на лёд к Вытегорским рыбакам Мужчины поделились уловом с пушистым хищником, но удивительно, зверька больше интересовал инвентарь рыбаков. P.S. Енотовидные собаки единственные представители псовых, которые зимой впадают в сон. После встречи с рыбаками животное отправилось досматривать сны», — пишет Облохотдепартамент.