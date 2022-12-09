Аэропорт в Великом Устюге получил разрешение на прием и вылет самолетов

Фото: страница Олега Кувшинникова ВКонтакте

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил радостную новость. Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта "Великий Устюг" после завершения реконструкции.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта удлинена до 1,8 тыс. метров, обновлен перрон, установлены мачты прожекторного освещения и светосигнальное оборудование. Теперь объект может принимать более крупные самолеты (ранее лишь до 40 пассажиров).

«Отличный подарок к международному Дню гражданской авиации! Это значит, что уже в ближайшее время аэропорт сможет отправлять и принимать воздушные суда из самых разных уголков страны. Вся необходимая для этого инфраструктура готова», - заметил глава региона.

По словам губернатора, в настоящий момент завершаются переговоры с авиакомпаниями. Сейчас специалисты Северо-Западного МТУ Росавиации проводят процедуры сертификации оператора аэродрома. Первые регулярные рейсы обещают уже до Нового года.

Великий Устюг - туристический город, ежегодно его посещают более 300 тысяч человек.