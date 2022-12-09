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НовостиОбщество9 декабря 2022 10:35

В Вологде у вокзала появится стела «Город трудовой доблести»

Место установки вологжане выбрали через онлайн-голосование
Евдокия САХАРОВА

В Вологде стало известно место установки новой стелы "Город трудовой доблести", его выбрали вологжане. Онлайн-голосование, в котором приняли участие 1472 человека, закончилось 8 декабря.

711 респондентов поддержали вариант размещения стелы в центре сквера на пл. Бабушкина. Теперь специалисты начнут разработку проекта памятника.

«Стела станет народным памятником, символом нашей памяти и гордости за наших земляков, на ней будут изображены герб города Вологды и Указ Президента. Это наша общая история — история каждой семьи, нашего города, нашей страны!» — отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, 15 ноября 2022 года Указом Президента РФ Владимира Путина Вологде присвоено почётное звание РФ «Город трудовой доблести».