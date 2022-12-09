Под Вологдой сгорело придорожное кафе

В Вологодской области сгорело кафе. Пожар произошел накануне днем в деревне Маега.

Как сообщили в областном управлении МЧС, ЧП случилось в Прилуцком поселении. Сообщение о возгорании в придорожной точке общественного питания поступило в 12:03 8 декабря. На тушение одноэтажного здания выехали пять машин и 16 человек личного состава.

Огонь повредил внутреннюю отделку помещения на площади 8 квадратных метров.

Предварительной причиной пожара специалисты называют недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.