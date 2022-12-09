Вологодские спасатели вызволили руку ребенка из детали конструктора

Ребенок играючи попал в беду. но спасатели пришли на помощь. Они помогли трехлетнему мальчику снять с пальчика деталь конструктора. Во время игры мальчик надел ее на пальцы и не смог снять. Родители тоже не смогли ему помочь. Ребенок, попавший в ловушку, запаниковал. Поэтому родители и вызвали спасателей. «Мать плачущего мальчика позвонила в Аварийно-спасательную службу, и специалисты, используя специальный инструмент, аккуратно сняли часть конструктора с пальца ребенка», - рассказали про инцидент в аварийно-спасательной службе Вологды.

С пальчиком мальчика все хорошо, а вот детальку пришлось выкинуть.