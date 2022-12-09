Следователи сообщили почти о 90 фактах коррупции в правоохранительных органах в 2022 году

СУ СК России по Вологодской области сообщает о реализацию комплекса мер, направленных на выявление фактов коррупции в правоохранительных органах.

В 2022 году в производстве находилось 89 уголовных дел о таких преступлениях. Фактически в 2 раза, в сравнении с прошлым годом, увеличилось число лиц, привлеченных к уголовной ответственности - с 21 до 40. В суд с обвинительным заключением направлено 37 из этих дел. Подавляющее большинство, 16, - это дела о фактах растрат и присвоений - преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ. 19 уголовных дел - о получении взяток (ст. 290 УК РФ).

Кроме того фигуранты привлекались к уголовной ответственности и за мошенничество, коммерческий подкуп, прочие противоправные деяния. Причиненный ущерб в 2022 году составил 51,5 млн рублей. В ходе следствия на имущество и денежные средства фигурантов наложен арест на сумму, превысившую 86 млн рублей.