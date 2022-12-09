В Череповце пройдет сельскохозяйственная ярмарка у Ледового дворца

В субботу в Зашекснинском районе Череповца состоится сельскохозяйственная ярмарка Об участии заявили более 50 предпринимателей и фермеров. Торговые ряды откроются у Ледового дворца. Об этом сообщает Агентство городского развития. Ожидается, что торговые ряды у Ледового дворца будут работать с 10 до 15 часов.

Жители и гости города смогут купить свежую фермерскую продукцию - молоко, мясо, рыбу, овощи, мед. Будет широко представлена кондитерская продукция. Как сообщают организаторы, будет организована продажа вологодской форели. Кроме того, череповчан приглашают приобрести на ярмарке небанальные подарки к Новому году - сувениры и товары от местных мастеров-умельцев.