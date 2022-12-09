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НовостиОбщество9 декабря 2022 7:21

В Череповце достроят улицу Рыбинскую в 2023 году

Источник:kp.ru

Мэр Череповца Вадим Германов сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте, что улица Рыбинская соединится в 2023 году. То есть важная магистраль города станет кольцевой. Проблема с финансированием уже решена. На строительство участка от улицы Монтклер до Октябрьского проспекта выделены средства из областного бюджета, еще 100 миллионов рублей Череповец получил по федеральной программе «Жилье и городская среда».

По словам градоначальника, новая дорога будет шестиполосной с разделительным газоном в центре, там устроят тротуары и построят велодорожку. «После завершения строительства последнего участка Рыбинской полукольцо в восточной части Зашекснинского района соединится, а жителям нового 144 микрорайона будет проще добираться к своим домам», - сказал Германов.