У жителя Вологды пытались по заказу угнать "Лексус"

У 41-жителя Вологды пытались угнать иномарку, но он сумел остановить вора. Расследование уголовного дело завершено, материалы переданы в суд. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Вологжанин приобрел Лексус за 2 млн рублей в Санкт-Петербурге и пригнал свою новую иномарку в Вологду. В первую же ночь на автомобиле сработала сигнализация. Автовладелец выбежал посмотреть, что происходит, и обнаружил за рулем своей "ласточки" неизвестного, который пытался похитить машину. Ему удалось отогнать преступника.

Когда вологжанин внимательно осмотрел авто, он обнаружил отслеживающее устройство и обратился в полицию. Правоохранители установили двух подозреваемых 36-летнего и 32-летнего жителей Санкт-Петербурга. Мужчины действовали по заказу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.