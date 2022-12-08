В Череповце автобусы и трамваи будут соревноваться в новогоднем настроении

В Череповце стартовал конкурс на самый новогодний экипаж общественного транспорта города металлургов. Автоколонна № 1456 сообщила, что участники должны до 16 декабря подать заявку, украсить салон и начать радовать горожан.

«Традиционно в конкурсе участвуют автоколонна, „Электротранс“ и „Новотранс“, всего примерно 15 экипажей. Главное условие — украшения не должны мешать водителю и пассажирам. В остальном можно проявить фантазию. Победителей будем определять зрительским голосованием», — пояснила пресс-служба автоколонны № 1456.

Победители будут награждены сертификатами в крупные торговые центры и рестораны. Кроме того, в Череповце несколько автобусов украсят гирляндами, а 12 водителей оденутся Дедами Морозами или Снегурочками.