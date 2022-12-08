В Никольске при реставрации старинного особняка обнаружена винтовка 1888 года

Фото Вести.Вологда

В городе Никольске Вологодской области рабочие сделали удивительную находку. Во время ремонта в доме Спирина за обшивкой стены на кухне лежала раритетная винтовка. Подробности сообщили «Вести.Вологда».

Тайник нашли в сентябре. На стволе антикварного оружия было указано место производства — сестрорецкий завод и дата — 1888 год. Механизм был в рабочем состоянии. Оружие передали сотрудникам полиции, и пока бердана хранится на складе МВД в областном центре.

Историки предполагают, что винтовку спрятали в годы гражданской войны. В то время комнаты на мезонине занимал районный военкомат - начальником был будущий маршал Советского Союза Иван Степанович Конев.

«В эти годы на осадном положении был объявлен Никольск. Поскольку фронт был — с Архангельска надвигались белогвардейцы. В 1919 году были организованы 4 мобилизации на фронта гражданской войны», — пояснила научный сотрудник Нина Шалимова.

Администрация района направила ходатайство в УМВД и в Росгвардию с просьбой передать оружие в фонды в никольского музея.