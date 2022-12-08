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НовостиОбщество8 декабря 2022 11:02

Мэр Череповца закатил концерт в Соляном саду с бесплатными баранками

Мероприятие пройдет 10 декабря в субботу
Евдокия САХАРОВА
Фото со страницы мэра

Фото со страницы мэра

В Череповце 10 декабря в час дня в Соляном саду пройдет первый зимний концерт. Если такой формат мероприятий придется по душе череповчанам, то выступления продолжатся. Ансамбль «ЧереповецЪ» представит программу «Русская зима» с русскими народными и авторскими песнями. Вход, чай и баранки - бесплатны!

«Артисты представят номера и песни о красавице зиме, зимних праздниках. Напомним череповчанам, что скоро Новый год, Рождество и самый интересный праздник — Святки. Расскажем про святочные традиции. Продолжительность концерта — около 40 минут: нужно пожалеть артистов, не хочется их заморозить, потому что впереди живые концерты в залах. Полное название программы — „Старый Новый год“, она включает два отделения. 14 января в зале филармонии выступим с этой программой. В ансамбле у нас 30 артистов», — сообщил официальному порталу города художественный руководитель ансамбля «ЧереповецЪ» Юрий Цепелев.