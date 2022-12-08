Участнику СВО из Вологодской области отказали в досрочном погашении кредита

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Мама вологжанина-участника СВО обратилась с жалобой на ПочтаБанк к депутату ЗакСобрания Вологодской области Ларисе Кожевиной. Женщина хотела досрочно погасить кредит сына, но в отделении банка ей отказали и закрыли доступ в личный кабинет военнослужащего. В остальных банках же средства приняли.

«Мало того, что ситуация абсурдная. Работники данного банка проявили бесчеловечное отношение к женщине, которая обратилась с вполне обычной просьбой — досрочно погасить кредит своего сына, который сейчас находится в условиях проведения специальной военной операции. Наоборот, когда все усилия и действия направлены на то, чтобы помогать семьям участников СВО, в данном случае приходится сталкиваться с каким-то непонятным безразличием», — рассказала Лариса Кожевина.

Депутат сообщила о данном факте в профильный департамент Правительства области. Официальное уведомление направлено и в отделение по Вологодской области Центрального Банка Российской Федерации.

В подобных ситуациях специалисты советуют необходимо незамедлительно обращаться с жалобой в Центральный Банк РФ, его отделения в регионах.