В Вологде зимой продолжают строить фонтан у ЦУМа

В Вологде на площади у центрального универмага продолжается переустройство инженерных сетей. К концу августа на этом месте должен появиться фонтан за 130 млн рублей.

На данный момент заканчиваются работы по переустройству водопровода и хозяйственно-бытовой канализации.

«Завершаются работы по переустройству хозяйственно-бытовой канализации методом навивки, уже выполнено 80% от общего объема работ, строители завершают также работы по переустройству водопроводной сети (выполнено 95%). С 8 декабря планируется приступить к выполнению работ по переустройству электрических сетей и ливневой канализации», — сообщили в департаменте городского хозяйства города.

Второй этап работ стартует весной 2023. Подрядчик из Череповца выполнит благоустройство территории площади с озеленением и устройством малых архитектурных форм, установит наружное электроосвещение, поставит фонтан с подсветкой и смонтирует видеонаблюдение.