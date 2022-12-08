Под Череповцом оптимизируют интернат для умственно-отсталых детей

В Череповецком районе планируют закрыть дом-интернат для умственно отсталых детей. Об этом сообщает портал newsvo. Власти Вологодской области намерены закрыть учреждение, работникам предложат другие рабочие места в Череповце и районе, а воспитанников интерната отправят в другие учреждения.

Речь идет об Ивановском детском доме-интернате. Он создан для умственно отсталых детей, находится в 50 км от Череповца в селе Ивановское. Власти ратуют за эффективность использования бюджетных средств, а местные жители понимают, что другой работы сотрудникам учреждения в поселке не найти.

Вероятно, летом им придется ездить на работу в другие места, либо переезжать: к 1 июля 2023 года Ивановский детский дом-интернат для умственно отсталых детей в Череповецком районе будет присоединен к Кадниковскому детскому дому-интернату в Сокольском районе. "Сотрудников Ивановского дома-интернета трудоустроят в организациях социальной сферы города Череповца и Череповецкого района. При этом будут учтены их пожелания, опыт работы, уровень образования и квалификации", - комментируют в Департаменте социальной защиты Вологодской области.

Жители сетуют, что подобные закрытия социальных учреждений ускоряют процесс вымирания деревень.