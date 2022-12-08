Вологодским медикам первичного звена установлены выплаты

Вологодские медики получат доплату. Ее начнут выплачивать уже с января следующего года.

Дополнительные выплаты будут получать медики, работающие в первичном звене здравоохранения: центральных районных больницах, районных больницах и системе скорой медицинской помощи. Доплата составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей – в зависимости от того, чем медицинский работник занимается, какую должность занимает, какие функции выполняет.

Вероятно, из-за того, что для разработки механизма начисления выплат потребуется время, деньги придут чуть позже. Но в первом квартале все технические вопросы будут закрыты, а выплаты начислят задним числом, с 1 января 2023 года.