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НовостиОбщество8 декабря 2022 7:34

Гости "Российского леса" ознакомились с деревянными четырехэтажками в Соколе

По новой технологии собираются строить и жилье, и социальные объекты
Источник:kp.ru

Гостям лесного форума показали многоэтажки из дерева в Соколе. 7 ноября в Вологде работает 27-й международный лесной форум «Российский лес». В программе форума показ двух многоэтажных домов в Соколе, построенных по уникальной технологии из деревянных CLT-панелей.

Из плюсов новой технологии ее создатели называют не только экологичность и высокие темпы сборки подобных домов, но и их прочность и пожароустойчивость.

По новой технологии предлагается вести не только жилищное строительство, но и создавать быстровозводимые социальные объекты.

«При поддержке Министерства природных ресурсов РФ, Министерства строительства РФ, МЧС России, наших партнеров Segezha Group мы взяли новую высоту как в развитии отрасли, так и в жилищном строительстве», - прокомментировал это событие губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.