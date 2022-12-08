Судно на воздушной подушке вывезло девочку с травмой со льда Шексны

Спасатели доставили медикам девочку со льда Шексны. Инцидент произошел 7 декабря. 15-летняя школьница вместе с родными, матерью и братом, гуляла по льду реки в Череповце, неподалеку от Архангельского моста.

В какой-то момент девочка поскользнулась. Она упала и сильно повредила ногу. Так что до берега самостоятельно она добраться не смогла. Мама вызвала на место спасателей.

Они примчались на судне на воздушной подушке. Специалисты Спасательной службы поместили всю семью на судно "Хивус" и доставили на берег малого Первомайского пляжа, куда и подъехала "скорая". Затем девочку увезли в медучреждение для оказания помощи.