Вологодские депутаты поддержали решения о льготах предпринимателям

- Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Для вологодских предпринимателей продлены налоговые льготы на 2023 год. Меры поддержки бизнеса утвердили депутаты в ходе 15-й сессии Законодательного Собрания области. В первую очередь речь идет о налоге на имущество для тех предприятий, которые использую упрощенную систему налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба ЗСО. Решения депутатов прокомментировал Роман Захаров.

На 2023 год установлена налоговая льгота в виде 50% исчисленной суммы налога в отношении объектов недвижимости, находящихся на территории городских округов и административных центров муниципальных районов (муниципальных округов), и 20% - в отношении объектов недвижимости, находящихся на территориях районов или округов. Это будет соответствовать действующим в 2022 году сниженным ставкам по налогу на имущество для данной категории налогоплательщиков - 1% в городских округах и административных центрах муниципальных округов (районов) и 0,4% для муниципальных округов (районов).

«Второе решение касается налогоплательщиков, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, но до 2021 года работали по ЕНВД, а также для налогоплательщиков, занятых в сфере народных промыслов, народной культуры, физкультуры или дополнительного образования. Для них действующие в 2022 году ставки, уменьшенные в три раза, и составляющие 2% по системе «доходы», и 5% по системе «доходы минус расходы», также сохраняются на 2023 год, - рассказал председатель комитета по бюджету и налогам, член фракции «Единая Россия» Роман Заварин. – Третье направление новое, и связано с преобразованием муниципальных районов в округа. В поселениях и административных центрах действовали разные размеры потенциального годового дохода для предпринимателей, которые работают по патенту. Сейчас предлагается установить единый для поселений и административных центров размер потенциального дохода».

Решение о пролонгации было принято в целях сохранения стабильных налоговых условий ведения деятельности хозяйствующими субъектами в условиях складывающейся геополитической и экономической ситуации в стране и внешнего санкционного давления.