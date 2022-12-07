В Вологде мужчина украл игровую приставку и скрылся

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В областной столице разыскивают приставочного вора. Правоохранители предполагают, что мужчина в красной куртке 2 декабря похитил игровую приставку в здании ТЦ "Галерея" на Ленина, 11. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

На вид подозреваемому 30-35 лет, рост 170 см, нормального телосложения, волосы темные.

Если у вас есть сведения о личности или местонахождении мужчины, обратитесь в отдел полиции или позвоните по телефонам в Вологде: 8 (8172) 76-31-14, 76-31-15 или «02», либо инициатору розыска по телефону 8-900-544-38-56.