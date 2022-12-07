В Шексне пьяный вахтовик дважды штурмовал квартиру понравившейся женщины

В Шексне произошло ЧП. В город на работу вахтовым методом приехал молодой человек. Накануне он посетил романтическое свидание с местной жительницей. Окончилась история головной болью для соседей девушки. Подробности произошедшего рассказала районная газета «Звезда».

Наутро после свидания молодые люди разошлись, но через какое-то время мужчина соскучился и решил вернуться. Он долго и шумно ломился в подъезд, пока жильцы не вызвали полицию. Правоохранители объяснили мужчине, что девушки нет дома.

Вечером, подкрепившись алкоголем, рыцарь решил повторить штурм крепости. Дверь была также неприступна, а вот газовая труба сулила герою-романтику быстрый путь к окну дамы сердца. Однако, своей цели мужчина так и не добился. Его задержали полицейские.