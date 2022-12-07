Вологжан к Новому году ждет двойная квитанция за капремонт

Жителям Вологодской области в декабре принесут квитанцию об уплате взносов на капитальный ремонт сразу за 2 месяца. В платежном документе будет указана сумма за ноябрь и за декабрь. Об этом рассказали в Фонде капремонта МКД региона.

"Раньше мы выставляли декабрьскую квитанцию практически через две недели после ноябрьской, в этом году решили объединить. Учитывая, что декабрь - последний месяц года, далее идут длинные новогодние праздники, двойная квитанция будет удобна для проведения платежей", - отметил директор Фонда капитального ремонта.

Специалисты отмечают, что сделано так было исключительно для удобства плательщиков. При этом ноябрьский платеж нужно внести не позднее 25 декабря, а за декабрь до 25 января 2023 года.

В квитанции за декабрь не будет отражена сумма ЕДК, но она все равно будет начислена и передана в Центр соцвыплат.

"Раньше мы выставляли декабрьскую квитанцию практически через две недели после ноябрьской, в этом году решили объединить. Учитывая, что декабрь - последний месяц года, далее идут длинные новогодние праздники, двойная квитанция будет удобна для проведения платежей", - отметил директор Фонда капитального ремонта области