В Череповце пропала журналистка Светлана Доронина

В Череповце пропала 34-летняя Светлана Доронина. В сентябре она вышла из съемной квартиры на Шекснинском проспекте, 22 и исчезла. Коллеги отмечают девушку как отличного журналиста и человека. "Ее публикации были очень серьезные, с расследованием, она поднимала социальные проблемы", - отметила главный редактор газеты «Голос Череповца».

Есть информация, что Светлана собиралась переезжать, но куда - неизвестно. В последний раз ее видели с черной сумкой с вещами и телефоном в руках.

Родственники не сразу забили тревогу, это очень усложнило поиски. "Времени прошло много, видео не сохранилось. Сделали запросы на вокзалы, но пока ничего", — рассказали в поисково-спасательном отряде «Азимут».

Светлана ростом в 162 см, темные волосы до плеч, светло-карие глаза. Над грудью татуировка в виде розы. Если у вас есть информация о местонахождении девушки, просьба позвонить в полицию или по телефону + 7 911−505−68−98.