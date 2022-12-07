В Череповце прорубь для моржей обустроят раньше обычного

В Череповце определено место для зимних купаний. Пока оно одно. А сезон откроют 9 декабря.

Однако в январе, к Крещению, обустроят купель для православных верующих и последователей народных традиций.

Сейчас толщина льда на реке Шексне позволяет обеспечить безопасные подходы к проруби, сообщил мэр города. Синоптики и сотрудники спасательных служб отмечают, что в этом году морозы пришли в регион раньше обычного, поэтому и прорубь для местных моржей обустроили раньше традиционных сроков.

Для комфорта на лыжной базе рядом с прорубью оборудовали теплые раздевалки. Водолазы обследуют дно, чтобы было безопасно - не было никаких посторонних предметов. За соблюдением техники безопасности гражданами будут следить спасатели.