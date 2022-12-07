В Череповец завезли насадки-распылители для назальной вакцины "Спутник V"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В город металлургов завезли 4650 специальных насадок-распылителей для интраназального введения вакцины от коронавируса. Теперь устройства, которым будут впрыскивать «Спутник V» есть во всех поликлиниках Череповца.

Вакцинация также проходит в 2 этапа с разницей в три недели. Отмечается, что применять лекарство можно с 18 лет. На шприц надевается специальная насадка и на вдохе вакцины распыляется в нос. В течение двух часов нужно воздержаться от еды, напитков и курения.

Показания определяет доктор при осмотре. Иммунитет должен оформиться через две недели. Метод введения вакцины через нос рекомендуют для повторной вакцинации взрослых людей до 60 лет. Компоненты вакцины концентрируются на создании местного иммунитета на слизистой носа и помогают бороться с вирусом уже тогда, когда он только проникает в организм.

До конца года обещают поставить вторую партию распылителей в поликлиники.