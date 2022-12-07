Вологодским бюджетникам повысят зарплату

В Вологодской области повысят зарплату бюджетникам. Это коснется педагогов, врачей, работников социальной сферы и других организаций, финансируемых из регионального бюджета. Решение уже принято. На эти цели на три года запланировано более 20 миллиардов рублей

Под эту категорию попадают работники социальной сферы, оплата труда которых регулируется в соответствии с указами Президента и ориентируется на средний доход от трудовой деятельности по региону.

Так как прогнозные средние доходы в 2023 году от трудовой деятельности должны составить в размере 48 876 рублей. Исходя из этой суммы и были рассчитаны затраты на оплату труда бюджетникам. Кроме того, произошло увеличение минимального размера оплаты труда. Так что с 1 января 2023 года бюджетники будут получать ее в увеличенном размере.

Всем остальным бюджетникам зарплату проиндексируют на 4%.