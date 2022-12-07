В Вологде открыли новогоднюю охоту на вандалов

Фото: страница Сергея Воропанова ВКонтакте

В Вологде снова орудуют вандалы. На этот раз они нацелились на новогоднее настроение. Напомним, в региональном центре завершен монтаж новогодних украшений. На Пушкинской аллее неизвестные уронили одну из светящихся пьяных елей. К текущему моменту елочку уже подняли и закрепили. Об этом сообщил мэр областной столицы.

На преступников подано заявление в полицию. Кроме того, вологжане не брезгуют воровать игрушки с живых елей, которыми украшен город. Отмечается, что их пришлось наряжать уже в третий раз.