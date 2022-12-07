В Вологодской области детей-сирот переводят на гособеспечение

Школьников и студентов колледжей из числа детей-сирот переведут на полное гособеспечение. Речь идет о совершеннолетних жителях региона, которые остались без попечения родителей или потеряли их во время учебы в школе.

Согласно федеральному законодательству сироты-школьники, которым уже исполнилось 18 лет, с этого года включены в число тех, кому положено полное государственное обеспечение.

В настоящий момент на Вологодчине проживают около тысячи таких детей. О новых правилах рассказали в пресс-службе Заксобрания.

При гособеспечении норма о ежемесячной денежной выплате таким детям отменяется. Напомним, что ее размер был равен величине прожиточного минимума: в Вологодской области это 13 638 рублей.

Вместо отдельной выплаты в отношении детей-сирот и лиц, потерявших родителей, вводится полное гособеспечение. Это значит, что школьники и студенты колледжей могут претендовать на получение бесплатного питания, одежды, постельных принадлежностей. При этом у вологжан сохранится право выбора: находиться на полном гособеспечении в образовательной организации или воспользоваться денежной компенсацией.

Однако гособеспечение в натуральном выражении имеет свои особенности и проблемы. В частности, питание предоставляется только в столовой того учебного заведения, где ребёнок учится. Так что с учётом поправки вологодские дети этой категории, которые учатся в школе или уже в колледже, смогут самостоятельно выбрать: получать полное государственное обеспечение в натуральном выражении, либо - денежную компенсацию в размере прожиточного минимума, который установлен в регионе для детей.