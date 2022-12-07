В Вологодской областной клинической больнице спасли женщину с паталогией

В Вологодской области врачи областной клинической больнице спасли женщину с опасным осложнением. Она поступила на 35-й неделе беременности. HELLP-синдром - это довольно редкое заболевание, оно приводит к нарушениям свертывающей системы крови, поражению печени и почек. В таких случаях смертность рожениц - в 30 процентах случаев. Спасать женщину пришлось не без помощи коллег из Москвы.

«HELLР-синдром — редкое заболевание. Этот случай потребовал привлечения коллег из федерального центра. По телемедицинским каналам связи были подключены ведущие специалисты Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова», — рассказал начальник Департамента здравоохранения Алексей Плотников.

В результате специалисты Вологодской областной клинической больницы помогли женщине родить, они провели процедуру плазмообмена.

Сейчас состояние вологжанки стабильно. Она находится под контролем специалистов.