В бюджет Вологодской области поступит 17 миллиардов федеральных средств

Бюджет Вологодской области увеличился на 17,2 миллиардов рублей. Проект бюджета принят на ближайшие три года. 17,2 миллиарда поступит из федерального бюджета, из них в 2023 году - 5,6 миллиарда. Всего с начала рассмотрения проекта в первом чтении депутаты принято 60 поправок.

Обнародованы параметры бюджета на 2023 год :

доходы — 111,636 миллиарда рублей;

расходы — 132,19 миллиарда рублей;

дефицит — 20,5 миллиарда рублей. Но, по заверению властей, он полностью обеспечен остатками средств с 2022 года.