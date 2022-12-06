В Череповце произошли культурные кадровые изменения

В Череповце произошли кадровые перестановки. Там сменился начальник управления по делам культуры. С 6 декабря ведомство возглавляет Иван Лобанов. Напомним, он уже занимал этот пост с 2016 по 2018 год. Но работал на должности директора Дворца химиков. Сейчас Ивана Лобанова сменила Дарья Ступнева. А Светлана Волохова, предыдущий начальник управления, стала заместителем руководителя.

Иван Лобанов, в частности, сказал:

«Планы большие, но говорить в деталях пока рано,- сказал новый-старый начальник. - Будем воспитывать подрастающее поколение, молодежь. Наша задача — развитие личности, предоставление возможностей для самореализации всем череповчанам. Будем открывать новые таланты..."

По его словам, Череповце разноплановый интересный город, поэтому нужно постараться удовлетворить культурные потребности всех жителей. "Культура должна отвечать духу времени", — заявил Иван Лобанов.