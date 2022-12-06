В Череповце модернизируют отделение занятости в кадровый центр

На Вологодчине появится еще один обновленный кадровый центр. В Череповце завершают модернизацию отделения занятости населения. На его модернизацию из федерального и областного бюджетов направлено более 21 млн руб. Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской области, центр планируют открыть в декабре 2022 года. Центр в Череповце будет уже вторым в Вологодской области. Первый был открыт в мае 2022 года в Грязовце. Модернизации отделения занятости не ограничивается проведением ремонта и обновлением материально-технической базы. Прежде всего, это новый метод взаимодействия с людьми, которые желают найти работу. "Обновленная служба занятости – это комплексное сопровождение соискателей и работодателей, которое включает в себя работу с психологами, возможность переобучения, прокачку профессиональных навыков", – пояснил начальник департамента труда и занятости населения области Олег Белов. Помещения обновленного отделения занятости разделены на профильные локации: информационная зона, зона ожидания, зона цифровых сервисов, зона приема посетителей, зона групповых занятий, конференц-зал. Кадровый центр оборудован безбарьерной средой для соискателей с разными возможностями здоровья, оформление выдержано в едином бренде «Работа России». В центре есть детский уголок.